Gerilim tırmanıyor, Filistin-İsrail çatışmalarına sol ne diyor?

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in güney bölgelerinde "Aksa Tufanı" başlattığını duyurmuş, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

SOSYALİST HAREKET NE DİYOR?

Tüm dünya Filistin-İsrail arasındaki çatışmaları konuşurken; birçok farklı değerlendirme yapılıyor.

Türkiye'de de Filistin'in karşı saldırısına destek açıklamalarının yanı sıra İsrail'e yönelik saldırıların meşru olmadığı yönünde yorumlar yapıldığı görülüyor.

Peki Türkiye'deki sol-sosyalist hareket yaşananları nasıl değerlendiriyor?

Yazıları ve kitapları ile sol kamuoyunda ilgiyle takip edilen akademisyen yazar Fatih Yaşlı, İsrail'in uzun yıllardır Filistin topraklarına yönelik işgalleri ve saldırılarına dikkat çekti.

"EN BAŞA BUNLARI YAZMAK LAZIM..."

Yaşlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD ve İsrail müzakere yapabilecekleri seküler Arap rejimlerini ve Filistin direnişinin seküler unsurlarını kendi eliyle tasfiye etti. İsrail ABD'nin desteğiyle on yıllardır pervasız bir işgalcilik ve korkunç bir zulüm politikası izliyor. En başa bunları yazmak lazım" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ise yaptığı açıklamada Filistin halkının yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İsrail işgalden ve saldırganlıktan tamamen vazgeçmediği sürece Filistin halkının eylemleri meşrudur. Filistin devleti kurulmadan “barış” olmaz. Filistin halkının yanındayız.

"EMPERYALİSTLER YENİLECEK, DİRENEN FİLİSTİN HALKI KAZANACAK"

Devrim Hareketi de TKP ile aynı doğrultuda bir açıklama yaparak devrimcilerin Filistin halkının yanında olduklarını söyledi: