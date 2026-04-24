Hamaney'in Durumu Kritik mi? NYT Tüm Ayrıntıları Yazdı

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD-İsrail'in düzenlediği saldırıdan sağ kurtulmasının ardından kritik sağlık sorunlarıyla karşı karşıya ve protez bacak ile yüzüne yönelik estetik ameliyatlar bekliyor. Habere göre Hamaney zihinsel olarak karar verebilecek durumda ancak elinden ameliyat geçirdi ve yüzünde ciddi yanıklar bulunuyor; bu nedenle ek cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyuyor.

'KONUŞMASI ZORLAŞTI'

NYT haberinde, "Hamaney'in bir bacağı üç kez ameliyat edildi ve protez bekliyor. Bir elinden ameliyat oldu ve yavaş yavaş işlevini geri kazanıyor. Yüzü ve dudakları ciddi şekilde yanmış, bu da konuşmasını zorlaştırıyor" diye belirtildi ve "sonunda estetik ameliyata ihtiyacı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Hamaney'in duruma ilişkin açıklama yapan konuya yakın dört yetkili, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sürerken İranlı generallerle temasının oldukça sınırlı olduğunu belirtti. Haberde ayrıca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mart ayında yaptığı "Yaralandı" ve muhtemelen Kkalıcı şekilde hasar gördü" değerlendirmesinin de bu bilgilerle örtüştüğü ifade edildi.

Eski dini lider Ali Hamaney'in en küçük oğlu olan Mücteba Hamaney, babası ve eşinin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin en üst lideri olarak seçilmişti.

'KONTROL TAM OLARAK ELİNDE DEĞİL'

Ancak gazeteye konuşan kaynaklar, "Mücteba henüz tam anlamıyla kontrolü elinde tutmuyor. Kendisine bir tür saygı gösteriliyor. Karar alma mekanizmasının resmi bir parçası, ancak şu anda önüne daha çok olup bitmiş durumlar getiriliyor" ifadelerini kullandı. Habere göre, dini liderle yapılan tüm yazışmalar, mühürlü mektupların elden teslim edilmesi yoluyla gerçekleştiriliyor ve aynı yöntemle geri iletiliyor.

İranlı yetkililer Hamaney'in kararlarda söz sahibi olduğunu savunsa da bazı isimler, fiziksel durumunun liderliğini zayıflattığını belirtiyor. Hamaney'in geri planda kalmasıyla birlikte İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkenin öne çıkan yüzleri ve baş müzakerecileri haline geldi. Gazeteye göre dini lider, zayıf görünmemek için kamuoyuna sözlü bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Kaynak: AA