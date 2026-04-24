ABD'nin İran'a Yeni Savaş Planı Sızdırıldı: İranlı Liderler ve Füze Rampaları Hedefte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki gerilim, diplomasi masasının gölgesinde askeri bir tırmanışa evriliyor. CNN International tarafından paylaşılan çarpıcı iddialara göre Pentagon, Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’nde İran’ın tüm askeri kabiliyetini felç etmeye yönelik yeni bir savaş stratejisi hazırladı.

HEDEFTE DEVRİM MUHAFIZLARI’NIN VURUCU GÜCÜ VAR

Hazırlanan yeni planın odağında, İran’ın deniz hakimiyetini sağlayan kritik unsurlar bulunuyor. Operasyon kapsamında, Devrim Muhafızları Ordusu’na ait süratli bot filoları, deniz trafiğini tehdit eden mayın döşeme kapasitesi, İran’ın stratejik füze stokları ve fırlatma sistemlerinin imha edilmesi planlanıyor.

LİDER KADRO OPERASYON MASASINDA

Askeri kaynaklara dayandırılan iddiaların en dikkat çekici noktası ise suikast ihtimali. ABD ordusunun sunduğu alternatif planlardan birinin, müzakere sürecini tıkadığına inanılan üst düzey İranlı askeri liderleri hedef aldığı belirtiliyor.

ABLUKA SÜRÜYOR, PAKİSTAN DEVREDE

Başkan Donald Trump, Pakistan’ın ara buluculuk talebi üzerine barış görüşmeleri sonuçlanana kadar ateşkese şans verse de Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın esnetilmeyeceğini kesin bir dille yinelemişti.

Kaynak: İHA