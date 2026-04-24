Abluka Gölgesinde Barış Arayışı: İslamabad'da İkinci ABD-İran Sınavı

Ortadoğu’daki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi için yürütülen diplomatik çabalarda gözler bir kez daha Pakistan’a çevrildi.

Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin küçük bir heyetle birlikte bu gece geç saatlerde İslamabad’a varacağını doğruladı. ABD lojistik ve güvenlik ekiplerinin hafta başından bu yana İslamabad'da hazırlıklarını sürdürdüğü bildirilmişti.

İLK TURDAN SONRA İKİNCİ ŞANS

10-11 Nisan'da gerçekleştirilen yaklaşık 21 saatlik ilk tur görüşmelerden, deniz ablukası gibi anlaşmazlık konuları nedeniyle somut bir sonuç çıkmamıştı. Ancak son günlerde yaşanan yoğun telefon trafiği ve Pakistan'ın arabuluculuk çabaları, tarafların yeniden masaya oturmasını sağladı.

Pakistanlı kaynaklar, bu turda kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürecek bir "atılım" olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

MASADAKİ ZORLU DOSYALAR

Görüşmelerin önündeki en büyük engel, ABD'nin İran limanlarına yönelik uyguladığı fiili deniz ablukası olmaya devam ediyor. İran tarafı, ablukanın kalkmasını müzakerelerin ilerlemesi için ön şart olarak görürken, Washington yönetimi ise Tahran'ın nükleer programı ve bölgesel askeri faaliyetleri konusunda taviz bekliyor.

GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYDE

Öte yandan İslamabad'da yapılacak zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD ve İran heyetlerinin güvenliğini sağlamak için özel koruma protokolleri devreye sokuldu. Müzakerelerin yarın sabah saatlerinde resmiyet kazanması ve hafta sonu boyunca devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA