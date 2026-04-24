Abluka Gölgesinde Barış Arayışı: İslamabad'da İkinci ABD-İran Sınavı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki üst düzey heyetin, ABD ile yürütülen dolaylı barış müzakerelerinin ikinci turu için bu gece Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaşması bekleniyor. Pakistanlı yetkililer, görüşmelerde bir "atılım" yaşanabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Abluka Gölgesinde Barış Arayışı: İslamabad'da İkinci ABD-İran Sınavı
Ortadoğu’daki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi için yürütülen diplomatik çabalarda gözler bir kez daha Pakistan’a çevrildi.

Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin küçük bir heyetle birlikte bu gece geç saatlerde İslamabad’a varacağını doğruladı. ABD lojistik ve güvenlik ekiplerinin hafta başından bu yana İslamabad'da hazırlıklarını sürdürdüğü bildirilmişti.

İLK TURDAN SONRA İKİNCİ ŞANS

10-11 Nisan'da gerçekleştirilen yaklaşık 21 saatlik ilk tur görüşmelerden, deniz ablukası gibi anlaşmazlık konuları nedeniyle somut bir sonuç çıkmamıştı. Ancak son günlerde yaşanan yoğun telefon trafiği ve Pakistan'ın arabuluculuk çabaları, tarafların yeniden masaya oturmasını sağladı.

Pakistanlı kaynaklar, bu turda kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürecek bir "atılım" olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

MASADAKİ ZORLU DOSYALAR

Görüşmelerin önündeki en büyük engel, ABD'nin İran limanlarına yönelik uyguladığı fiili deniz ablukası olmaya devam ediyor. İran tarafı, ablukanın kalkmasını müzakerelerin ilerlemesi için ön şart olarak görürken, Washington yönetimi ise Tahran'ın nükleer programı ve bölgesel askeri faaliyetleri konusunda taviz bekliyor.

GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYDE

Öte yandan İslamabad'da yapılacak zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD ve İran heyetlerinin güvenliğini sağlamak için özel koruma protokolleri devreye sokuldu. Müzakerelerin yarın sabah saatlerinde resmiyet kazanması ve hafta sonu boyunca devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

İran İsrail ABD savaş
ABD'nin İran'a Yeni Savaş Planı Sızdırıldı: İranlı Liderler ve Füze Rampaları Hedefte ABD'nin İran'a Yeni Savaş Planı Sızdırıldı: İranlı Liderler ve Füze Rampaları Hedefte
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Trump Duyurdu: Lübnan Hattında Silahlar 3 Hafta Daha Susacak Lübnan Hattında Silahlar 3 Hafta Daha Susacak
Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor
Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı
Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Trump Duyurdu: İsrail-Lübnan Ateşkesi 3 Hafta Uzatıldı İsrail-Lübnan Ateşkesi Uzatıldı
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İstenen Cezalar Belli Oldu: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi