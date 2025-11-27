Hamaney’den ‘Trump’a Mektup’ İddialarına Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran lideri Ali Hamaney, son günlerde uluslararası basında yer alan, ABD Başkanı Donald Trump’a mektup gönderildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Hamaney, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada söz konusu söylentilerin “gerçek dışı” olduğunu vurguladı.

‘YALANIN TA KENDİSİ’

Milis Gücü (Besic) Günü vesilesiyle halka hitap eden Hamaney, ortaya atılan iddialara ilişkin, "İran devletinin bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalanın ta kendisidir. Böyle bir şey olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran’ın Washington yönetimiyle perde arkası bir iletişim kurduğuna dair iddiaların bilinçli bir manipülasyon olduğunu belirtti.

‘ABD KENDİ DOSTLARINA DAHİ İHANET EDİYOR’

Konuşmasının devamında ABD’nin uluslararası politikadaki güvenilmezliğine dikkat çeken Hamaney, özellikle İsrail’in dahil olduğu 12 gün süren savaşta Washington’un hem stratejik hem de ekonomik açıdan ciddi kayıplar yaşadığını söyledi. ABD’nin “kendi dostlarına dahi ihanet eden” bir tavır sergilediğini dile getirdi.

WASHİNGTON’IN PLANI TUTMADI

İran lideri, ABD yönetiminin savaş sürecinde İran halkının rejime karşı ayaklanmasını hedeflediğini ancak bu girişimin başarısız olduğunu ifade etti. Siyasi görüş ayrılıklarının olabileceğini kabul eden Hamaney, buna rağmen dış tehditler karşısında ulusal birlik çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Mektup iddiaları, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan’ın 24 Kasım’da yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Kevakebiyan, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman aracılığıyla Trump’a, Hamaney’in onayıyla "ABD'yle müzakereye hazırız" mesajı içeren bir mektup gönderdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA