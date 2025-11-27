Hong Kong Cehennemi Yaşıyor! Büyük Yangında Ölü Sayısı Arttı, Yüzlerce Kişiden Haber Yok

Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı yükseliyor. Tai Po bölgesindeki 8 gökdelenden oluşan sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi. 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitede 280 kişiden haber alınamıyor.

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan ‘Wang Fuk Court’ 8 gökdelenden oluşan bir sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi. Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesi itfaiye yetkilileri, 51 kişinin olay yerinde, dört kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. 280 kişiden ise haber alınamıyor.

Hong Kong sağlık yetkilileri de yangında 70'den fazla kişinin yaralandığını, çoğunlukla yanık ve solunum sorunları nedeniyle tedavi altında olduğunu bildirdi.

YANGINDA SON DURUM NE?

İtfaiye yetkilileri, 8 gökdelenden oluşan sitede sadece bir apartmanın yangından etkilenmediğini, diğer dört apartmanda yangın söndürülürken üçünde yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan olayla ilgili bir inşaat şirketinde çalışan üç kişi taksirle öldürme şüphesiyle gözaltına alındı. Kişilerden ikisinin şirkette yönetici, birinin mühendislik danışmanı olduğu bildirildi. Polis, olayda inşaat şirketi yetkililerinin ağır ihmali üzerinde duruyor.

Yetkililer, yangının olağandışı hızda yayılmasından dolayı gökdelenlerin dış cephesindeki bazı malzemelerin yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığından şüpheleniyor. Polis ayrıca, yangından etkilenmeyen binada yapılan incelemelerde her katta asansörün yanındaki pencerelere yüksek derecede yanıcı olan strafor yapıştırılmış olduğunu tespit etti.

Yangın, 32 katlı bir gökdelenin dış iskelelerinde başlamış, ardından bambu iskele ve inşaat ağları üzerinden binanın içine ve diğer binalara yayılmıştı. Yangının hızla yayılmasında rüzgarlı hava koşullarının da etkili olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

