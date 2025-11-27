Üç Farklı Noktada Beş Ceset Bulundu! Almanya'da Aile Katliamı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tübingen Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Reutlingen kentinde, bir kişi, 4 aile üyesini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Açıklamada, 63 yaşındaki erkeğin, ilk önce farklı bölgede yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini, daha sonra ise aile işletmesinde çalışan 27 ve 29 yaşlarındaki oğullarını öldürdüğü, son olarak da evine dönerek 57 yaşındaki eşini katlettiği, ardından intihar ettiği belirtildi.

CESETLER ÜÇ FARKLI NOKTADA BULUNDU

Polis ekiplerinin çalışmasına göre, bakıcısının ihbari üzerine ilk olarak Reutlingen’deki bir apartman dairesinde 60 yaşındaki şüphelinin kız kardeşi ölü bulundu. Polis, kadının aldığı yaraların bir cinayete işaret ettiğini belirtti.

Soruşturmayı genişleten ekipler aynı gün akşam saatlerinde şüphelinin Pfullingen’de bulunan evine operasyon düzenledi. Evde, şüpheli ile 57 yaşındaki eşinin cansız bedenleri bulundu. Her iki kişinin de ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan silahların cinayetlerde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Polis ekipleri daha sonra zanlının St. Johann’daki iş yerine gitti. Burada, ailenin 27 ve 29 yaşındaki iki oğlunun da vurularak öldürüldüğü belirlendi.

LİSANSLI AVCIYMIŞ

63 yaşındaki zanlının lisanslı bir avcı olduğu açıklandı. Olay yerinden elde edilen silahların yasal olup olmadığının incelendiği bildirildi. Yetkililer, elde edilen bulguların olayın aile içi cinayet olduğunu gösterdiğini, dışarıdan bir saldırgan ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.

Polis ve savcılık, olayın tam olarak nasıl geliştiği ve arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

