Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafla birlikte yapılan paylaşımda, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı” denildi.