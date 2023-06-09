Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

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Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabında, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafla birlikte yapılan paylaşımda, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı” denildi.

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