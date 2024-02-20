Haiti'de minibüse silahlı saldırı: 10 kişi öldü

Haiti'de bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haiti'de minibüse silahlı saldırı: 10 kişi öldü

Haiti'de bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'deki polis karakolu yakınında bir çete tarafından minibüse silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda, minibüsteki 10 kişi öldü, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, çetenin dur ihtarına uymayan minibüs, otomatik silahlarla tarandı.

Meydana gelen olaydan "400 Mwozo" çetesi sorumlu tutulurken polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisince 2 Şubat'ta hazırlanan raporda, 2023'ün son 3 ayında Haiti'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaçırıldığı, rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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