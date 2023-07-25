Haftalardır ortada yoktu: Çin, kayıp Dışişleri Bakanı'nın istifa ettiğini açıkladı

Bir aydır kayıplara karışan Çin Dışişleri bakanı Qin Gang’ın görevinden istifa ettiği açıklandı.

Çin Ulusal Halk Kongresi, Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın istifa ettiğini ve yerine Wang Yi'nin atandığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’dan 25 Haziran'dan beri haber alınamıyordu.. O tarihten beri hiç ortalıkta gözükmediği gibi nerede olduğuna dair bir bilgi de paylaşılmıyordu.