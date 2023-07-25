İtalya’daki orman yangınında alevler havalimanına yaklaştı

İtalya’nın Sicilya Adası’nda başlayan orman yangınında alevler havalimanına yaklaştı. Havalimanında uçuşlar durdurulurken, yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

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Avrupa’da aşırı sıcakların etkili olmasının ardından başlayan orman yangınları İtalya’yı da vurdu.

Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı Sicilya Adası’ndaki Palermo kentine bağlı Cinisi kasabasında gece saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin Falcone Borsellino Havalimanı'na yaklaşması nedeniyle uçuşlar yerel saatle 11.00’e kadar durduruldu.

İtalya’daki orman yangınında alevler havalimanına yaklaştı - Resim : 1

Palermo’da risk altındaki çok sayıda yerleşim bölgesi tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, zorlu hava koşulları nedeniyle yangına müdahalenin zorlaştığı, İtalya’nın diğer bölgelerinden takviye ekipler gönderileceği belirtildi.

Şuanda 30 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangınlar nedeniyle kentteki bazı otoyolların trafiğe kapatıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA

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İtalya Orman yangınları
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