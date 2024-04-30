'Güzellik kraliçesi' vahşice öldürüldü...

Miss Ecuador 2022 yarışmasına katılarak ikinci güzellik kraliçesi seçilen Landy Parraga kurşunlanarak öldürüldü.

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'Güzellik kraliçesi' vahşice öldürüldü...

Ekvador'da tanınmış bir model olan 23 yaşındaki Landy Parraga, silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti. Parraga, sevgilisiyle birlikte bir restoranda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

'Güzellik kraliçesi' vahşice öldürüldü... - Resim : 1

Yerel medya, Parraga'nın partneriyle konuşurken çekilmiş bir video yayınladı. Videoda, restorana ani bir şekilde giren iki saldırganın silahla ateş açtığı ve Parraga'yı hedef aldığı görülüyor.'Güzellik kraliçesi' vahşice öldürüldü... - Resim : 2

Parraga, Ekvador'da düzenlenen Miss Ecuador 2022 yarışmasına katılarak ikinci güzellik kraliçesi unvanını almıştı. Ancak Parraga'nın ilişkilerini gizli tutmaya çalıştığı bir suçluyla anıldığı biliniyor.

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