'Baby Reindeer'in gerçek Martha'sı konuştu: Asıl kurban benim... Hakkımda lanet bir dizi yazdı

İki hafta önce Netflix'te gösterime giren 'Baby Reindeer' dizisi 13 milyondan fazla izleyiciyle buluştu. Komedyen Richard Gadd'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ve başrolünü üstlendiği dizi, bir takipçi ve kurbanını konu alıyor.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, dizide Martha'ya ilham olan kadın, Daily Mail'e isimsiz bir röportaj vererek, Gadd'ın destekçilerinden ölüm ve taciz mesajları aldığını, asıl kurbanın kendisi olduğunu söyledi.

Daily Mail, ismi gizli tutulan kadının şu ifadelerine yer verdi:

"Şu anda beni takip etmek için Baby Reindeer'ı kullanıyor. Kurban benim. Benim hakkımda lanet bir dizi yazdı."

Gadd'ın "şöhret ve servet için kendisine zorbalık yaptığını" söyleyen kadın, onun ısrarlı takipçisi olduğunu reddederek Gadd'ı "ana karakter sendromu" yaşamakla suçladı. Dizideki bazı noktalara da itiraz eden kadın, "Hiçbir zaman oyuncak bir ren geyiğine sahip olmadım ve Richard Gadd'la da oyuncaklar hakkında konuşmazdım" ifadelerini kullandı.

Dizideki Martha'nın görünümü hakkında ise "Karantina sırasında 25 kilo almış halime benziyor ama çirkin değilim" dedi.

Richard Gadd, bu isimsiz takipçisinden toplam 4 buçuk sene boyunca, 41 bini aşkın e-posta, 744 tweet, 106 sayfalık mektup ve 350 saatlik sesli mesaj aldığını açıklamıştı. Gadd, dizinin yayınlanmasının ardından izleyenlerden bu kişilerin kim olduklarını bulmaya çalışmamalarını istemişti.