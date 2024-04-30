'Canavar gördüm' dedi, küçük kızın odasından çıkanlar görenleri şoke etti!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Charlotte şehrindeki bir çiftlik evinde yaşayan 3 yaşındaki Saylor Class, ebeveynlerine odasında bir canavar gördüğünü iddia etti.

İlk başta, Class'ın anne ve babası, küçük kızlarının hikayesini gerçek dışı olarak değerlendirdi. Annesi Massis Class, kızının şikayetlerini ciddiye almadıklarını belirterek, "Hatta ona canavarı gördüğünde su şişesi verdim ve ona sıkmasını söyledim" dedi.

Ancak zamanla, Saylor Class'ın odasında bir şeyler olduğu yönündeki şikayetleri artmaya başladı. Massis Class, tavan arasında ve baca yakınında arıların olduğunu fark ettiği zaman, küçük kızının şikayetlerini dikkate almaya başladı.

Eve çağrılan bir arıcı, küçük kızın yatak odasının tavan arasında arıların uçuştuğunu keşfetti. Termal bir kamera kullanarak odanın duvarını tarayan arıcı, on binlerce arının tavan arasında yuvalandığını tespit etti.

Arıcı, duvarı delerek arıların dışarı çıkmasını sağladı. Yaklaşık 55-65 bin arı ve 45 kilogram bal peteği tavan arasından çıkarıldı. Massis Class, arıların evden çıkarılma görüntüsünün korku filmlerini andırdığını belirtti.

Evin elektrik kablolarına da zarar veren arıların, 8 aydan uzun bir süredir tavan arasında olduğu düşünülüyor. Evden çıkarılan arılar, bir vakum makinesi kullanılarak bir kovana toplandı.



Kaynak: AA