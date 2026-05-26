Güvenlik Toplantısından Sonra Netanyahu’dan Trump’a Telefon
İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısından sonra ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı. Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.
NETANYAHU NE DEMİŞTİ?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
