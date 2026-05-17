İsrail Lübnan'da Ateşkesi Yok Sayıyor: Ölü Sayısı 2 Bin 696'ya Yükseldi

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da katliam yapmayı sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 969'a, yaralı sayısının ise 9 bin 112'ye ulaştığını bildirdi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese rağmen, İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 969'A YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 969'a, yaralı sayısının ise 9 bin 112'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 16 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 214'ü çocuk ve 339'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEDEFTE

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 146 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 113 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 263'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 138 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

