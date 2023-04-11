Güney Kore’de orman yangını: 300 kişi tahliye edildi

Güney Kore’de orman yangını nedeniyle 300 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Güney Kore’de orman yangını: 300 kişi tahliye edildi

Güney Kore’nin Gangwon eyaletindeki Gangneung kentinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında riskli bölgelerdeki 300 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemediği belirtildi.
Gangwon Eyalet Valisi Kim Jin-tae, yangında 170 hektardan fazla arazinin küle döndüğünü açıkladı. Yangının nedeninin araştırıldığını ifade eden Kim, alevlerin şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir ağacın elektrik kablolarının üzerine devrilmesi nedeniyle çıktığını düşündüklerini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yangının kontrol altına alınması amacıyla yetkililere tüm kaynakları kullanmaları ve bölgede yaşayanları hızla tahliye etmeleri talimatı verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangınlar
Son Güncelleme:
Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk.. Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk..
İngiltere’de sigarayı bırakmaya teşvik için elektronik sigara dağıtılacak İngiltere’de sigarayı bırakmaya teşvik için elektronik sigara dağıtılacak
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor.. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor..
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo!
9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları 9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları
AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var AKP'ye yakın şirketin anketi: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var
Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'
CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...' CHP'de liste yorumları: 'Kırgınız ama...'