İngiltere’de sigarayı bırakmaya teşvik için elektronik sigara dağıtılacak

İngiltere’de bir milyon insana, sigarayı bırakmalarını teşvik etmek amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak.

İngiltere’de sigarayı bırakmaya teşvik için elektronik sigara dağıtılacak

İngiltere’de hükümet 2030 yılında sigara içen nüfusu yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor. BBC Türkçe'de Sean Seddon imzalı habere göre ülkede bir milyon insana, sigarayı bırakmalarını teşvik etmek amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak.

Hamile kadınlara da sigaraya bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin verilecek. Öte yandan sigara üreticileri ile de sigarayı bırakma yönünde tavsiyeleri paketlerin içerisine yerleştirme yönünde müzakereler yürütülecek. Reşit olmayanlara yönelik ve yasa dışı elektronik sigara satışını da engelleme de hedefler arasında.

Hükümet, İngiltere’de sigara içen her beş kişiden neredeyse birinin psikolojik bir destekle birlikte, sigarayı bırakma kitini de alacağını duyurdu. İngiltere'de kadınların yüzde 9'unun hamilelik sırasında hala sigara içtiği tahmin ediliyor. Hükümet, finansal ve psikolojik destekle atılan bazı adımların geçmişte işe yaradığını belirtiyor.

Yetkililer, söz konusu planın yaklaşık 45 milyon sterline mal olacağını tahmin ediyor.

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