Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

Tayvan, ada çevresinde Çin'e ait 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın üçüncü gününde, dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 91 hava aracından 54'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 8 "SU-30", 10 "J-10", 2 "J-11", 10 "J-16" savaş uçağı, 2 "H-6" tipi bombardıman uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı,"KJ-200" tipi erken uyarı uçakları ile "TB-001" tipi silahlı, "BKZ-005" tipi silahsız dronların, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 EW" ve "Kj-500" erken uyarı uçakları ile "Y-20" tipi tanker uçağının ADIZ'in güney bölümüne, 15 "J-15" savaş uçağının ise güneydoğu bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

Ada çevresindeki uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı askeri tatbikata faaliyetlere bağlı olduğu tahmin ediliyor.

ÇİN TATBİKAT YAPACAĞINU DUYURMUŞTU

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

"Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikata, kara kuvvetlerine bağlı roket bataryaları, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, karada konuşlu gemi savar sistemleri, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, keşif ve erken uyarı uçakları ile güdümlü füze sistemlerini kontrol eden birliklerin katıldığı bildirilmişti.

Üç gün süren tatbikatta 8 Nisan'da 71 hava aracı ve 9 gemi, 9 Nisan'da ise 70 hava aracı ve 11 gemi Ada çevresinde görülmüştü.

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