Güney Kore ve ABD'den Ortak Tatbikat

Güney Kore ve ABD, "çıkarma kabiliyetlerini geliştirmek için" ülkelerinin deniz piyadelerini taşıyan 50'den fazla amfibi araçla ortak tatbikat yaptı.

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Güney Kore ve ABD'den Ortak Tatbikat

Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı Deniz Piyade Birliğinden ortak tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, başkent Seul'un 273 kilometre güneydoğusundaki Pohang kentinde yapılan tatbikatta insansız hava araçları, F-35B savaş uçakları ve AH-1Z savaş helikopterlerinin kullanıldığı bildirildi.

ABD'li ve Güney Koreli deniz piyadelerini taşıyan 50'den fazla amfibi aracın sahile çıkarma yaptığı aktarılan açıklamada, tatbikatın amacının, iki ülke birliklerinin çıkarma kabiliyetlerini geliştirmek olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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