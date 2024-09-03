Hindistan'da Cinsel İstismarcıların İdamına Yönelik İlk Adım

Hindistan'da, cinsel istismar sonucu ölüme yol açan kişilerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı Batı Bengal Eyalet Meclisinde gündeme geldi. India Today gazetesinin haberine göre, cinsel istismar suçuyla ilgili düzenlemeler içeren "Aparajita Kadın ve Çocuk Yasa Tasarısı", Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee tarafından meclise sunuldu.

Cinsel istismar sonucu mağdurun ölümüne ya da bitkisel hayata girmesine neden olan suçlulara ölüm cezası verilmesini öngören yasa tasarısı, eyalet meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıda cinsel istismar suçlarından hüküm giyenler için şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası da öngörülüyor.

Böylece, ülkede "cinsel istismar, toplu cinsel istismar ve çocuklara yönelik cinsel suçlarla" ilgili yasalarda değişiklik yapan ilk eyalet Batı Bengal oldu.

Meclisten geçen tasarı, Batı Bengal Valisi Ananda Bose ve Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onaylaması halinde yürürlüğe girecek.

NE OLMUŞTU?

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Olayla ilgili eyaletteki birçok kentte binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrılar üzerine bir araya gelmişti. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken, Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.

Kaynak: AA