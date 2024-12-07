Güney Kore Parlamentosu'nda Boykot: Vekiller Salonu Terk Etti, Yoon Azledilemedi

Güney Kore'de 6 saatlik sıkıyönetim ilan etmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Devlet Başkanı Yoon'un azledilemsi için bugün oylama yapılacaktı. Ancak iktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekilleri, Yoon'un görevden alınmasına ilişkin yapılacak oylamayı boykot ederek salonu terk etti.

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Güney Kore Parlamentosu'nda Boykot: Vekiller Salonu Terk Etti, Yoon Azledilemedi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçtiğimiz günlerde 6 saat süren sıkıyönetim ilan etmiş ve ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Yoon'un azledilmesini isteyen muhalefet partilerinin isteğiyle, parlamento bugün oylama yapmak için toplandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasını boykot ederek salondan çıktı. Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye ilişkin "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının soruşturulması önergesi için oy kullanan milletvekillerinin, diğer oylamaya katılmadan salonu terk ettiği belirtildi.

Yoon'un görevden alınması önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Güney Kore Parlamentosu'nda Boykot: Vekiller Salonu Terk Etti, Yoon Azledilemedi - Resim : 1

Parlamento Başkanı, Yoon'un partisi PPP'ye seslenerek, "Parlamentoda oy vermek demokrasiyi korumanın bir yoludur. Sizi oy vermeye çağırıyorum" dedi.

Ana muhalefet partisi, iktidar partisinin oy vermesi için parlamentoda bekliyor.

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Kaynak: Habertürk

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