6 Saatlik Sıkıyönetim Kriz Yaratmıştı: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan Azil Oylaması Öncesi Dikkat Çeken Sözler

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yalnızca 6 saat süren sıkıyönetim kararının ardından halka seslenerek özür diledi. Ulusal Meclis’teki azil oylaması öncesi gerçekleşen konuşmada, Yoon, "İçtenlikle özür diliyorum, asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak" dedi.

Son Güncelleme:
6 Saatlik Sıkıyönetim Kriz Yaratmıştı: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan Azil Oylaması Öncesi Dikkat Çeken Sözler

Güney Kore, geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün ilan ettiği 'sıkıyönetim' ile dünyanın gündemine oturdu. Başkan Yoon, yaklaşık 6 saat süren ve sonrasında yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararının ardından ilk kez halka seslendi.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu" dedi. Yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Yoon, "Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum" ifadesini kullandı.

6 Saatlik Sıkıyönetim Kriz Yaratmıştı: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan Azil Oylaması Öncesi Dikkat Çeken Sözler - Resim : 1

"İKİNCİ BİR SIKIYÖNETİM OLMAYACAK"

Aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu açıklayan Yoon, "Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım" şeklinde konuştu. İkinci bir sıkıyönetim ilan edileceğine dair söylentilere de değinen Yoon, "Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak" dedi.

Kendi görev süresi de dahil olmak üzere ülkenin geleceğini istikrara kavuşturma görevini Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) emanet edeceğini kaydeden Yoon, konuşmasını "Halkımıza yaşattığım endişeler için bir kez daha özür diliyorum" sözleriyle sonlandırdı.

6 Saatlik Sıkıyönetim Kriz Yaratmıştı: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan Azil Oylaması Öncesi Dikkat Çeken Sözler - Resim : 2

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yoon’un, siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararının ardından ilk konuşmasını Ulusal Meclis'te bugün yapılacak 'görevden azil' oylamasının hemen öncesinde yapması dikkat çekti.

'Vatana İhanetten' Yargılanabilir! Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a Soruşturma Şoku'Vatana İhanetten' Yargılanabilir! Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a Soruşturma ŞokuDünya
Güney Kore'de 'Sıkıyönetim' İlan Etmişti: Cezayı En Yakınına KestiGüney Kore'de 'Sıkıyönetim' İlan Etmişti: Cezayı En Yakınına KestiDünya

Etiketler
Güney Kore
Son Güncelleme:
Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç
Dünya Gündemini Sarsacak İddia: 'Esad Suriye'den Kaçtı!' Dünya Gündemini Sarsacak İddia!
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
Mahkeme Kararını Verdi: TikTok ABD'de Yasaklanıyor mu? Mahkeme Kararını Verdi: TikTok ABD'de Yasaklanıyor mu?
Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü: Suriye'deki Gelişmeler Ele Alındı Bakan Fidan ve Blinken'dan 'Suriye' Görüşmesi
Yeni Göç Dalgası Geliyor! Suriye'de 1,5 Milyon Kişi Yerinden Olacak 1,5 Milyonluk Yeni Göç Dalgası Geliyor