Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü: Suriye'deki Gelişmeler Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

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Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü: Suriye'deki Gelişmeler Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinerek, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket edip muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması, bölgedeki tüm aktörlerin de bu yönde yapıcı rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, Blinken'a, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Fidan ayrıca rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için risk haline dönüşmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını söyledi.

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