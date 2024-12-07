Gizli Pentagon Araştırması Dünya Gündeminde: Reenkarnasyonla İlgili Şoke Eden Rapor

Uzun yıllardır hakkında detaylı tartışmalar yürütülen reenkarnasyon inancı yeniden dünya gündemine oturdu. ABD Kara Kuvvetleri İstihbaratı'nın 1983'ta yaptığı bir araştırma, bilincin asla ölmediğini ve bu nedenle reenkarnasyonun gerçek olabileceğini iddia etti. "Geçit Sürecinin Analizi ve Değerlendirilmesi" (Gateway deneyimi) başlıklı 29 sayfalık rapor, ABD Ordusu Yarbay Wayne M. McDonnell tarafından hazırlanırken, gizliliği ise 2003 yılında CIA tarafından kaldırıldı.

NTV'de yer alan habere göre; tekrar gündeme gelen raporda bilincin enerjiden oluşup asla yok olmadığı öne sürülüyor. McDonnell'in raporunda yer alan bulgulara göre, bilinç fiziksel ölümden sonra "mutlak" olarak adlandırılan bir boyuta geçip geçmiş yaşam deneyimlerini beraberinde getiriyor.

YAŞAM DEĞİŞTİRİRKEN DENEYİMLER DE TAŞINIYOR

Virginia Monroe Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmalar, bilincin fiziksel sınırların ötesine taşınıp bu sürecin yeniden doğum (reenkarnasyon) ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu bulgular, bilincin zaman ve mekanın kısıtlamalarını aşabileceği anlamına geliyor. Yani bilinç, fiziksel formdan bağımsız olarak varlığını sürdürmekle kalmayıp bir yaşamdan diğerine geçiş yaparak deneyimlerini de taşıyor.

DİĞER ÇALIŞMALARLA DESTEKLENİYOR

Raporda yer alan iddialar, Virginia Üniversitesi'nin Algısal Çalışmalar Bölümü’nde yürütülen reenkarnasyon araştırmalarıyla da destekleniyor. Üniversite, geçmiş yaşamlarına dair anıları hatırladığını iddia eden 2 bin 500’den fazla vakayı inceledi. Bu vakaların çoğu, beş yaşından küçük çocuklara ait. Araştırmacılar, çocukların bu tür anıları daha kolay hatırlamasını, bilinçlerinin yaşla birlikte karmaşıklaşmaması ve çevresel etkilerle örtülmemesiyle ilişkilendiriyor.

EKSİK SAYFADA NE YAZIYOR?

McDonnell’in raporu, Gateway Süreci’nin potansiyel askeri uygulamalarını detaylandırırken, belgede yer alan 25. sayfa ortadan kaybolmuş durumda. Bu eksik sayfanın, kritik bilgiler içerdiği düşünülürken CIA, bu sayfanın ellerinde olmadığını belirtiyor. Ancak bazı teorisyenler, bu bilginin bilinçli olarak gizlenmiş olabileceğini söylüyor.

Kaynak: NTV