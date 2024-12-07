UNRWA Gazze'ye Yardımları Kesti

UNRWA Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin raporunda, Aralık ayı itibarıyla Gazze’ye insani yardım için ana geçiş noktası olan Kerem Şalom/Karem Abu Salem üzerinden yardım sevkiyatını güvenlik eksikliği nedeniyle durdurmak zorunda kaldığını bildirdi. Kurumun yaptığı çağrıda ise uluslararası toplumdan Gazze için acil yardım talep edildi.

UNRWA Gazze'ye Yardımları Kesti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze ve Batı Şeria’daki mevcut duruma ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda 1 Aralık itibarıyla insani yardımların ana geçiş noktalarından güvenlik nedeniyle geçmediği belirtildi.

UNRWA’nın dün paylaştığı raporunda, Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle temel hizmetlere erişimin gittikçe zorlaştığı vurgulandı.

Elektrik kesintileri, su sıkıntısı, gıda güvenliği sorunları ve tıbbi hizmet eksiklikleri, bölge halkının yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

UNRWA Gazze'ye Yardımları Kesti - Resim : 1

EN YÜKSEK ÇOCUK AMPUTE SAYISI

UNRWA, bölgede insani yardım faaliyetlerini sürdürebilmek için uluslararası toplumdan acil destek talep edildiğini ifade etti. Raporda, okulların ve hastanelerin tahrip olması, sağlık hizmetlerinin çökmesi ve temel gıda maddelerine ulaşımın giderek zorlaştığı belirtildi. Raporda yer alan verilere göre, Gazze’nin şu anda dünyada en yüksek çocuk ampute sayısına sahip olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, uzun süredir devam eden çatışmalar ve kötüleşen yaşam koşullarının, Filistinlilerin psikososyal sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği uyarısı yapıldı.

Yüksek stres, travma ve güvensizlik, bölgedeki toplulukların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlar arasında. UNRWA bu zorlu koşullar altında Filistinlilerin hem fiziki hem de ruhsal iyilik halini iyileştirmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

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