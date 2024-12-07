Yunanistan'da Olaylı Gece, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis tarafından 15 yaşında öldürülen Alexandros Grigoropoulos'u anma yürüyüşünün ardından bazı göstericilerle polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Olaylarda 66 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da Olaylı Gece, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 5 bin kişi, 2008 yılında 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yunanistan'da Olaylı Gece, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

Anma yürüyüşün ardından bazı protestocular, çocuğun öldürüldüğü Exarchia semtinde çöp konteynerlerini ateşe verdi, polise molotof kokteyli ve taş attı. Polis ise protestocular göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Polis, 66 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yunanistan'da Olaylı Gece, Onlarca Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 2

EYLEMLER HAFTALARCA SÜRMÜŞTÜ

6 Aralık 2008'de 15 yaşındaki Grigoropoulos vurulduktan saatler sonra binlerce kişi Atina sokaklarına dökülmüş, araçları ateşe verirken, dükkanları yağmalamıştı. Protestolar haftalarca sürmüştü.

Grigoropoulos'un vurulmasından sorumlu polis, 2010 yılında müebbet hapse mahkum edilmiş, ancak cezası azaltıldıktan sonra 2019 yılında serbest bırakılmıştı. Karar, 3 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada onanmıştı.

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Kaynak: İHA

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