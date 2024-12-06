Kritik Sonuçlar Paylaşıldı: Bir Anlık Öfke 40 Dakika İçinde Kalp Krizi ve Felç Getirebilir
ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kısa süreli öfkenin kan damarlarının işlevini geçici olarak bozarak, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Daichi Shimbo, "Öfkeli bir ruh hali, kan damarlarının sağlıklı çalışmasını olumsuz etkiliyor" açıklamasını yaptı. Ancak bu etkinin nasıl ortaya çıktığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı.
40 DAKİKA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞİYOR
Araştırma kapsamında, yaş ortalaması 26 olan 280 gönüllü üzerinde yapılan deneylerde, katılımcıların duygusal tepkileri ölçüldü. Gönüllülere dört farklı görev verildi. Bir grup öfkelerine neden olan bir olayı hatırlarken, diğer gruplar kaygı, üzüntü veya nötr bir görevle meşgul oldu. Ölçümler, öfke dolu anıların ardından ilk 40 dakika içinde damar genişlemesinde bozulma olduğunu, ancak bu etkinin zamanla ortadan kalktığını gösterdi.
YOĞUN STRES VE ÖFKE TETİKLİYOR
Houston’daki Baylor Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Glenn Levine ise çalışmanın kalp-damar sağlığına yönelik önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, “Yoğun stres veya öfke gibi duyguların kalp-damar sorunlarını tetikleyebileceğini biliyoruz” dedi. Levine, bu tür duyguların "kırık kalp sendromu" olarak bilinen Takotsubo kardiyomiyopatisine yol açabileceğine de dikkat çekti.
FELÇ BELİRTİLERİ NASIL OLUR?
Uzmanlar, felç belirtilerini erken fark etmenin hayat kurtarıcı olabileceğine vurgu yapıyor. Bu yöntem, belirtilerin hızla tanınmasına yardımcı oluyor:
Yüz: Yüzde asimetri, gülümseyememe veya ağızda düşüklük görülebilir.
Kollar: Kişi iki kolunu birden kaldıramayabilir ya da biri diğerine göre zayıf kalabilir.
Konuşma: Peltek ya da anlamsız konuşma fark edilebilir.
Zaman: Bu belirtiler fark edildiğinde derhal 112 acil servisi aramak gereklidir.
Uzmanlara göre, bu tür belirtileri göz ardı etmeden hızla harekete geçmek, felcin yol açabileceği kalıcı hasarların önüne geçebilir.