Kritik Sonuçlar Paylaşıldı: Bir Anlık Öfke 40 Dakika İçinde Kalp Krizi ve Felç Getirebilir

Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Daichi Shimbo, "Öfkeli bir ruh hali, kan damarlarının sağlıklı çalışmasını olumsuz etkiliyor" açıklamasını yaptı. Ancak bu etkinin nasıl ortaya çıktığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı.

40 DAKİKA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞİYOR

Araştırma kapsamında, yaş ortalaması 26 olan 280 gönüllü üzerinde yapılan deneylerde, katılımcıların duygusal tepkileri ölçüldü. Gönüllülere dört farklı görev verildi. Bir grup öfkelerine neden olan bir olayı hatırlarken, diğer gruplar kaygı, üzüntü veya nötr bir görevle meşgul oldu. Ölçümler, öfke dolu anıların ardından ilk 40 dakika içinde damar genişlemesinde bozulma olduğunu, ancak bu etkinin zamanla ortadan kalktığını gösterdi.