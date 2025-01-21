Grönland Başbakanı Egede'den Trump'a Kesin Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD’nin kontrolünde olması gerektiğine dair açıklamalarına Grönland Başbakanı Mute Egede'den bir açıklama daha geldi. Egede, "Biz Grönlandlıyız, ABD’li olmak istemiyoruz" dedi.

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Grönland Başbakanı Egede'den Trump'a Kesin Yanıt

Grönland Başbakanı Mute Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkında açıklamalarına düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi. Egede, "Biz Grönlandlıyız, ABD’li olmak istemiyoruz. Danimarkalı da olmak istemiyoruz. Grönland'ın geleceğine Grönland karar verecek” ifadelerini kullanarak, Grönland'ın "zor bir durumla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günde, ABD'nin Grönland'ı kontrol etmesi gerektiğini yineleyerek, "Uluslararası güvenlik için buna ihtiyacımız var. Eminim ki Danimarka bunu kabul edecektir, Grönland'ı korumak, sürdürmek onlara çok paraya mal oluyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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