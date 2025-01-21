Filistin'den O Yaptırımların Kaldırılmasına Tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filisitin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Funduk, Cinsafut ve İmatin beldelerine yönelik saldırılarını kınadı. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını, "İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın bir uzantısı ve devamı" olarak nitelendiren Ebu Rudeyne, "Saldırılara İsrail ordusunun Batı Şeria'daki ulaşımı engellemek amacıyla kent ve beldelerin girişlerine çok sayıda askeri kontrol noktası ve demir bariyerler yerleştirmesi eşlik etti" bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin topraklarını gasbeden İsraililere yönelik yaptırımları iptal etme kararının "onları bu suçları daha fazla işlemeye teşvik ettiği" değerlendirmesinde bulunan Ebu Rudeyne, yeni ABD yönetimine, "bu suçları ve İsrail'in kimseye barış, güvenlik getirmeyecek politikalarını durdurmak için harekete geçmesi" çağrısında bulundu.

'SOYKIRIMIN DEVAMININ BİR PARÇASI'

Ebu Rudeyne, "Terörist yerleşimci milislerin ve işgal ordusunun işlediği suçlar, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü, kutsallarını ve varlıklarını hedef alan soykırımın devamının bir parçasıdır. Aşırı sağcı İsrail hükümeti, gerilimi tırmandırmak, şiddet ve gerilim ortamı yaratmak amacıyla yürüttüğü bu sessiz savaşla Batı Şeria'yı kapsamlı bir çatışmaya sürüklemeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 21 kişi yaralanmış, çıkan olaylarda Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Biden, 1 Şubat 2024'te, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan ve topraklarını gasbeden aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Söz konusu kararnameden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki bazı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde, Biden yönetiminin söz konusu kararnamesini kaldırmıştı.

Kaynak: AA