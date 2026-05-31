Görev Süresi Dolan Tom Barrack'a Trump'tan Yeni Görev: Hem Suriye Hem Irak...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack Orta Doğu'da yeni görevler üstlenmeye devam edecek.

'SURİYE VE IRAK ÖZEL BAŞKANLIK TEMSİLCİSİ'

Konuyla ilgili kararının sosyal medya hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması şöyle:

"Mükemmel bir iş çıkaran ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım!

'TÜRKİYE'DEKİ GÖREVİ DEVAM EDECEK'

Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacaktır. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeye devam etme istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

Kaynak: İHA