Gizemli hastalık 10’u çocuk 18 kişinin canını aldı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

Gizemli hastalık 10’u çocuk 18 kişinin canını aldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10’u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti.

Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan “zehirli gazların” olduğu düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor. (AA)

Şüpheli erkek arkadaşı İstanbul uçağını beklerken yakalandı Dünya 27 Ocak 2023 06:40
Erdoğan, Ankara'da Barzani'yi kabul etti Dünya 26 Ocak 2023 17:01
Trump 2 yıllık yasağın ardından Facebook ve Instagram'a geri dönüyor Dünya 26 Ocak 2023 15:23
Almanya'da Rusya adına casusluk suçlamasıyla bir kişi daha tutuklandı Dünya 26 Ocak 2023 15:19
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı
TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi
Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi! Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi!
Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Pegasus'tan onlarca ülkeye 12 euroya biletler satışa çıktı Onlarca ülkeye 12 euroya biletler satışa çıktı