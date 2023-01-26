Erdoğan, Ankara'da Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da IKBY Başaknı Neçirvan Barzani'yle görüştü

Erdoğan, Ankara'da Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Beştepe'de yapışan kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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