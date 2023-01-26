Erdoğan, Ankara'da Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da IKBY Başaknı Neçirvan Barzani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Beştepe'de yapışan kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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