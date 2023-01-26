Almanya'da Rusya adına casusluk suçlamasıyla bir kişi daha tutuklandı

Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L’nin işbirlikçisi olduğu iddia edilen Arthur E, tutuklandı.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2022 Aralık'ta tutuklanan Carsten L'nin ortağı olduğu belirtilen Arthur E'nin, 22 Ocak'ta ABD'den Almanya'ya geldiği sırada, Münih Havalimanı'nda "vatana ihanet" şüphesiyle gözaltına alındığı, ertesi gün de hakim karşısına çıkartılarak tutuklandığı kaydedildi.

BND çalışanı olmayan Arthur E'nin, Carten L'den aldığı bilgileri Rus istihbaratına aktardığı belirtildi.

Federal Başsavcılık, soruşturmanın BND ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yakın işbirliği içinde yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA