George Soros'tan 'yaşıyorum' paylaşımı
Öldüğüne dair söylentilerin yayılmasının ardından 92 yaşındaki ABD'li milyarder Soros sosyal medyadan 'yaşıyorum ve sağlıklıyım' paylaşımını yaptı.
Macar asıllı ABD'li milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros'un dün gece 92 yaşında kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edildi.
Sosyal medyada ortaya atılan iddia dün gece kısa sürede yaygınlaşırken Soros sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Kalp krizi geçirdiğim söylentileri tamamen yanlış. Yaşıyorum ve sağlıklıyım" dedi.