Gazze'ye saldırılar sürerken İsrail'e ihracat arttı: Davutoğlu çok sert tepki gösterdi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye insanlık dışı saldırıları sürerken iktidar cephesi yalnızca birkaç ürünü boykot ederek tepkisini gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldı" ifadelerini kullanırken, Ticaret Bakanlığı’nın verileri Bakan Bolat’ı yalanladı.

Verilere göre, kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail’e ihracat, aralık ayında 430,6 milyon dolara yükseldi. İsrail’e ihracat oranı ise yüzde 34,8 arttı.

DAVUTOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: EY İSTİSMARCI İKTİDAR SAHİPLERİ...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, insanlık dışı saldırılar sürerken İsrail’e olan ihracatın artmasına tepki gösterdi.

Davutoğlu paylaşımında İsrail’e yapılan ihracatın Azerbaycan’a, İran’a ve Suudi Arabistan’a yapılandan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ey istismarcı ve riyakar iktidar sahipleri! Siz hiç Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz mısınız? İsrail’e ihracatımız Aralık ayında da devam etti. Azerbaycan’a, İran’a ve Suudi Arabistan’a olan ihracatımızdan daha fazla olan bu ihracat ile İsrail ihracatımızda 13. sıraya yükseldi.”

Ey istismarcı ve riyakar iktidar sahipleri!

Siz hiç Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz mısınız?

İsrail’e ihracatımız Aralık ayında da devam etti. Azerbaycan’a, İran’a ve Suudi Arabistan’a olan ihracatımızdan daha fazla olan bu ihracat ile İsrail ihracatımızda 13. sıraya yükseldi. pic.twitter.com/tHdkOKeyJt — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem