Gazze'de üçüncü takas başladı: Hamas 17 rehineyi, İsrail 39 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esir Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi" denildi. Hamas da 13 İsrailli, 1 Rus ve 3 Taylandlı rehineyi Kızılhaç'a teslim ettiklerini duyurdu. İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuğun da serbest bırakıldığı açıklandı.

'PUTİN'İN ÇABALARINA YANIT OLARAK BIRAKILDI'

Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'çabalarına yanıt olarak' Rusya vatandaşı rehinenin serbest bırakıldığını bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

MISIR: BUGÜN 120 TIR GAZZE'YE GİRİŞ YAPTI

Öte yandan, Gazze'deki anlaşmaya ilişkin konuşan Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'ye gönderilen yardım tırları ile Mısır'a getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Raşvan, "2'si yakıt ve 2'si doğal gaz tankeri olmak üzere bugün toplamda 120 tırın Gazze’ye giriş yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze’nin kuzeyine gideceği” bilgisini paylaştı.

Raşvan, Gazze'ye gönderilen toplam insani yardıma ilişkin, “25 Kasım’a kadar 2 bin 675 ton tıbbi malzeme, 9 bin 621 ton gıda, 7 bin 47 ton su, 82 çadır ve bin 992 diğer insani yardım malzemesinin Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı” bilgisini verdi. Ayrıca, 25 Kasım’a kadar Gazze Şeridi’ne 788 ton yakıt gönderildiğini belirten Raşvan, şu anda kadar Gazze’ye giriş yapan insani yardım yüklü toplam tır sayısının 2 bin 56’ye ulaştığını bildirdi.

Raşvan, şu ana kadar tedavi edilmek üzere 353 yaralı Filistinli ile 292 refakatçinin Mısır'a geçtiğini, 8 bin 514 yabancı uyruklu ile 1256 Mısır vatandaşının da Gazze'den tahliye edildiğini aktardı.