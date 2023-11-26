İsrail, serbest bıraktığı Filistinli mahkumun evine baskın düzenledi

Hamas'ın öncülüğünde Filistin direniş örgütlerinin de desteği ile başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası gelişen savaşta 51. güne girildi.

İsrail ile Hamas arasında yapılan insani ara anlaşması cuma günü devreye girerken, gece saatlerinde anlaşma kapsamında 2. esir grupları serbest bırakıldı. Bir yandan Filistinli mahkumları serbest bırakan İsrail güçleri bir yandan evlerine baskın düzenliyor.

İsrail, gece saatlerinde de 8 yıl sonra serbest bırakılan Filistinli mahkum Israa Al-Jaabis’in evine baskın düzenledi. Geniş bir ekiple eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, o sırada evin dışında bekleyen gazetecilere ve Jaabis’in yakınlarına saldırarak evden uzaklaştırmaya çalıştı.

JAABIS, 11 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Israa Al-Jaabis, kontrol noktasında arabasında bulunan gaz tüpünü patlatarak bir İsrailli polisi yaralamaktan 2015 yılında suçlu bulunmuş ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Patlamanın ardından yüzünde yanıklar oluşan ve birkaç parmağını kaybeden Jaabis’in resmi ise düzenlenen gösterilerde ve Filistinli mahkumların acılarını dile getirmek amacıyla sık sık kullanılıyor.

'FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR SEVDİKLERİNE KAVUŞUYOR'

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlar, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmayla bir bir serbest kalıyor. Yıllar sonra evlerine dönen Filistinlilerin, aileleri ve yakınlarıyla tekrar bir araya gelmesi kameralara yansırken, duygu dolu anlar yaşandı.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım’da başlayan insani ara kapsamında gece saatlerinde İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli ile Hamas tarafından rehin tutulan 17 esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA