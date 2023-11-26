Mısır'dan İstanbul'a geliyordu: Kargo gemisi Ege'de battı

Fırtına, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Ege Denizi'nde Midilli adası yakınlarında Mısır'dan İstanbul'a tuz getirmek için yola çıkan kargo gemisi battı. 14 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışmalar devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar sürüyor.

Mısır'dan İstanbul'a geliyordu: Kargo gemisi Ege'de battı

Hava koşullarının giderek ağırlaşması ve denizlerdeki fırtınalar, gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Zonguldak’ta batan geminin personelini arama çalışmalarına ara verilirken, Midilli adası açıklarında bir geminin battığı haberi geldi.

KARGO GEMİSİ BATTI, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yunan sahil güvenliği yaptığı açıklamada, 14 mürettebatı olan Comoros bandıralı bir kargo gemisinin Midilli adası açıklarında battığını ve bölgede şiddetli rüzgarlar estiğini söyledi.

Kurtarma operasyonuna beş kargo gemisi, üç Sahil Güvenlik gemisi, Yunan hava ve deniz kuvvetleri helikopterleri ile bir Donanma fırkateyni katılıyor.

TUZ YÜKLÜ GEMİNİN VARIŞ LİMANI İSTANBUL’DU

Yunanistan devlet ajansı Atina Haber Ajansı'na (ANA) göre, kargo gemisinde 14 mürettebat vardı ve tuz yüklüydü.

Sahil güvenliğe atıfta bulunan ANA, geminin Midilli'nin 4,5 deniz mili güneybatısındaki deniz alanında battığını söyledi.

Gemi Mısır'ın Dekheila kentinden yola çıkmıştı ve son varış noktası İstanbul limanıydı.

MÜRETTEBATTA TÜRK YOK: 2 SURİYELİ, 4 HİNTLİ, 8 MISIRLI

ANA'nın bildirdiğine göre mürettebat arasında iki Suriye vatandaşı, dört Hintli ve sekiz Mısırlı bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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