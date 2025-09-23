Gazze'de Korkunç Katliam! Mülteci Kampı, Üniversite, Ev... İsrail Hepsini Bombaladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar düzenlenen yerler arasında evler, mülteci kampı ve üniversite çevresi de var.

Son Güncelleme:
Gazze'de Korkunç Katliam! Mülteci Kampı, Üniversite, Ev... İsrail Hepsini Bombaladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sürerken, hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar vardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi’nde Haccac apartmanını hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kayıp onlarca kişi bulunuyor.

Kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlenen İsrail bombardımanında 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu. Aynı kampta başka bir eve düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı ve enkaz altında kaldı.

Gazze'de Korkunç Katliam! Mülteci Kampı, Üniversite, Ev... İsrail Hepsini Bombaladı - Resim : 1

ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNE DE SALDIRI

İsrail ordusu, Şatii Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlerken, aynı zamanda karadan ve denizden kuzey bölgelerini de bombaladı. İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi'nin çevresi ve Meznar kavşağına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Kentin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde İsrail'e ait patlayıcı yüklü insansız araçlarıyla (İHA) binaları ve tesislere saldırı düzenlenmesi sonucu büyük yıkım meydana geldi.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Megazi Mülteci Kampı’nın doğusunu ve Han Yunus kent merkezini bombaladı.

Futbolda Tarihi Gün: İsrail Men Edilecek Mi? UEFA ToplanıyorFutbolda Tarihi Gün: İsrail Men Edilecek Mi? UEFA ToplanıyorSpor
İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Enkaz Altındaki 60 Kişiye Ulaşılamıyorİsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Enkaz Altındaki 60 Kişiye UlaşılamıyorDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
BM Konuşması Sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Bekleyen Sürpriz! Hemen ABD Başkanı Trump'ı Arayıp Sitem Etti: 'Tahmin Edin Ne Oldu?' Hemen Trump'ı Arayıp Sitem Etti... 'Tahmin Edin Ne Oldu?'
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
İtalya’da Sel Felaketi: Bir Kişi Kayboldu, Sokaklar Sular Altında İtalya’da Sel Felaketi! Bir Kişi Kayboldu
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatın Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu