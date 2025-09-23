BM Konuşması Sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Bekleyen Sürpriz! Hemen ABD Başkanı Trump'ı Arayıp Sitem Etti: 'Tahmin Edin Ne Oldu?'

BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'ın konvoyu yüzünden trafikte kaldı. Hemen Trump'ı arayan Macron, "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı" diyerek sitem etti. Macron, 30 dakika yaya yürümek zorunda kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda önemli bir konuşma yaptı. Konuşmasında Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıklayan Macron, Gazze'deki savaşı durdurma çağrısında bulundu. Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını isteyen lider, Orta Doğu'da adil barışın uluslararası sorumluluk olduğunu vurguladı.

MACRON'U BEKLEYEN SÜRPRİZ!

Ancak Macron BM binasından ayrılırken sürpriz bir durumla karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokakları kapatılmıştı. Macron'un aracı trafikte mahsur kalırken, bir polis memuru "Üzgünüm Sayın Başkan, yollar şu an kapalı" diyerek özür diledi. Macron, yolların neden kapatıldığını bizzat sorarak Trump'ı telefonla aradı.

TRUMP'I ARAYIP SİTEM ETTİ

Görüşmede Macron, "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı" diyerek sitemini dile getirdi. Aracıyla ilerleyemeyen Macron, Trump'la telefonda konuşurken yaklaşık 30 dakika yaya olarak yürümeye karar verdi. Yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet eden, fotoğraf çektiren lider, bir kadın tarafından alnından öpüldü. Sonunda yaya olarak Fransız Büyükelçiliği'ne ulaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

