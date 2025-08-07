Gazze'de Korkunç Katliam! 24 Saatte 100 Kişi Daha Öldürüldü

Yardım kamplarına düzenlediği saldırılara hız kesmeden devam eden İsrail’in Gazze’de yol açtığı yıkımın boyutu her geçen gün artıyor. İsrail ordusunun Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 100 Filistinli hayatını kaybetti, 603 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 100 cenaze ve 603 yaralının ulaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının can kayıplarını her geçen gün artırdığı vurgulandı.

40 BİNDEN FAZLA YARALI

İsrail ordusunun 18 Mart'tan bu yana sürdürdüğü operasyonlarda, 19 Ocak'ta varılan ateşkesin ihlal edildiği ve bu süreçte en az 9 bin 752 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 binden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

61 BİN 258 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının genel bilançosuna da yer verilen açıklamada, bugüne kadar toplam 61 bin 258 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 152 bin 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sağlık yetkilileri, halen enkaz altında binlerce cansız bedenin bulunduğunu ve net sayıların tespit edilemediğini ifade ediyor.

YENİ HEDEF YARDIM DAĞITIM NOKTALARI

Öte yandan, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail ve ABD destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adı altında kurulan yardım dağıtım noktalarının hedef alındığı sistematik saldırılarda şu ana kadar 1706 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 30 kişi de yaralandı.

AÇLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Bölgedeki insani kriz ise derinleşmeye devam ederken, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gıda erişiminin kısıtlandığı Gazze'de, son 24 saatte 7 kişi daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin sayısı 96’sı çocuk olmak üzere toplam 197’ye ulaştı.

Kaynak: AA

