Gazze'de İnsanlık Dramı: Binler Salgın Hastalıkla Mücadele Ediyor

Gazze İsrail saldırılarının yanı sıra bu kez de salgın hastalıklarla mücadele ediyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde temiz su eksikliği ve yetersiz hijyen şartları nedeniyle suçiçeği vakaları hızla yayılırken, iki haftada 9 bin 300 vaka kaydedildi.

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Gazze'de İnsanlık Dramı: Binler Salgın Hastalıkla Mücadele Ediyor
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İsrail'in saldırıları ve süren ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde ağırlaşan insani şartlar, sağlık krizlerini derinleştirmeye devam ediyor.

SUÇİÇEĞİ SALGINI BAŞ GÖSTERDİ

Yerinden edilme kamplarında aşırı kalabalık, temiz suya erişimde yaşanan sıkıntılar ve çöken sanitasyon hizmetleri, bulaşıcı hastalıkların yayılması için elverişli bir ortam oluştururken, suçiçeği vakalarında da hızlı bir artış yaşanıyor.

İKİ HAFTADA 9 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Sağlık Kümesi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde iki hafta içinde 130'dan fazla sağlık tesisinde yaklaşık 9 bin 300 suçiçeği vakası tespit edildiği bildirildi. Hastalığın Gazze Şeridi genelinde yaygın şekilde yayıldığını görülürken, vakaların yarısından fazlasının Han Yunus vilayetinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

GAZZELİLER İNSANLIK DIŞI KOŞULLARDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze şehrindeki al-Yarmouk Mülteci Kampı'nda yaşamını sürdüren Abdullah Kannan, küçük kızının suçiçeğine yakalandığını ve ilaç almasına rağmen durumunun düzelmediğini belirtti.

Birkaç gün içinde hastalığın diğer çocuklarına ve kendisine bulaştığını aktaran Kannan, "Yaşadığımız yer insan yaşamına uygun değil. Bu kampta yaklaşık 900 aile son derece zor şartlar altında yaşıyor. Çadırların içinde dayanılmaz sıcaklıklarla mücadele ediyoruz ve kampta bulunan su temiz değil, kullanıma uygun değil. Tüm bunlar hastalıkların yayılmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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