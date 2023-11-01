Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Filistin İsrail Gazze
Son Güncelleme:
33 yıllık ustadan alın sırrı... Taze fasulyeyi erimeden pişirmenin yöntemiymiş 33 yıllık ustadan alın sırrı... Taze fasulyeyi erimeden pişirmenin yöntemiymiş
Özcan Deniz'den açıklama! Herkesin hedefindeydi... Nihayet konuştu Özcan Deniz'den açıklama! Herkesin hedefindeydi... Nihayet konuştu
AKP'li Çelik'ten İsrail'e tepki: Tasarlanmış planlı bir katliam AKP'li Çelik'ten İsrail'e tepki: Tasarlanmış planlı bir katliam
BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası insancıl hukuk, alakart menü değildir seçici olarak uygulanamaz BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası insancıl hukuk, alakart menü değil
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!' Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!'
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor!
Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti: Mal varlığını bağışlayacağı yeri açıkladı Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler! Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler!
Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle ayrıldı, 'para' açıklaması şaşkına çevirdi Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle ayrıldı, 'para' açıklaması şaşkına çevirdi