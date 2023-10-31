AKP'li Çelik'ten İsrail'e tepki: Tasarlanmış planlı bir katliam

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombalamasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır" dedi.

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AKP'li Çelik'ten İsrail'e tepki: Tasarlanmış planlı bir katliam

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarına destek veren ülkelerin de Filistinlilerin öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Çelik, "İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden devletlerin, Gazzeli kadın ve çocukların 'yaşama hakkı'ndan bahsetmemesi insanlık namına utanç vericidir. İsrail’e 'ateşkes önermiyoruz' diyerek daha çok silah gönderenler, katliam siyaseti izlemektedir" dedi.

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AKP Ömer Çelik İsrail
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