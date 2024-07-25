Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Her Gün Onlarca Ölüm...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 293 gündür aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA