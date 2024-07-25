Araçla Ezilen İsrailli Subay Hayatını Kaybetti

14 Temmuz'da Lid kenti yakınlarında araçla ezme saldırısında yaralanan İsrailli istihbarat subayı öldü. Haberi İsrail Ordu Sözcülüğü, yazılı açıklamayla duyurdu.

Araçla Ezilen İsrailli Subay Hayatını Kaybetti

İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, 14 Temmuz'da Lid (Lod) kenti yakınlarındaki bir otobüs durağına düzenlenen araç saldırısında ağır yaralanan 24 yaşındaki istihbarat birimindeki yüzbaşı rütbeli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Lid kenti yakınlarındaki bir otobüs durağında 14 Temmuz'da gerçekleştirilen "araçla ezme" girişiminde, 3'ü ağır 4 İsrail askeri yaralanmış, aracın 27 yaşındaki Filistinli şoförü ise silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
Adidas'tan Bella Hadid'e 'Pardon': Seni Kovduk Ama Özür Dileriz Adidas Kovduğu Bella Hadid'e 'Pardon' Dedi
Vietnam'da Sel Felaketi! 7 Kişi Hayatını Kaybetti Vietnam'da Sel Felaketi
Yüzlerce Aile Gelir Elde Ediyor! Hasat Edilen Ürünler Yurt Dışına Bile Gönderiliyor Yüzlerce Aile Gelir Elde Ediyor! Hasat Edilen Ürünler Yurt Dışına Bile Gönderiliyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam
Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı 4'e Çıktı! Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı Arttı!