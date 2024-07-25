Araçla Ezilen İsrailli Subay Hayatını Kaybetti
14 Temmuz'da Lid kenti yakınlarında araçla ezme saldırısında yaralanan İsrailli istihbarat subayı öldü. Haberi İsrail Ordu Sözcülüğü, yazılı açıklamayla duyurdu.
İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, 14 Temmuz'da Lid (Lod) kenti yakınlarındaki bir otobüs durağına düzenlenen araç saldırısında ağır yaralanan 24 yaşındaki istihbarat birimindeki yüzbaşı rütbeli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Lid kenti yakınlarındaki bir otobüs durağında 14 Temmuz'da gerçekleştirilen "araçla ezme" girişiminde, 3'ü ağır 4 İsrail askeri yaralanmış, aracın 27 yaşındaki Filistinli şoförü ise silahla vurularak öldürülmüştü.
Kaynak: AA