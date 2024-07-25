Vietnam'da Sel Felaketi! 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da sel felaketi yaşandı. Ülkede meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

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Vietnam'da Sel Felaketi! 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Digital Journal sitesinin haberine göre, Vietnam'ın bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymaları, Son La şehrinde 5 kişinin, Dien Bien şehrinde 2 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, kayıp olduğu bildirilen 10 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Salı gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Dien Bien şehrinde 10 ev yıkılırken, 8 ev hasar gördü.

Kaynak: AA

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