Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına rağmen Gazze’de can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gazze Şeridi’nde can kaybı son 24 saat içinde 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarılması sonucu 48 bin 291’e yükseldiği bildirildi.

Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürerken, son 24 saatte 1 sivilin hayatını kaybettiği belirlendi. 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Enkaz altından ise 6 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

Bu gelişmelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 291’e çıktı.

Kaynak: İHA