Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in saldırılarında Gazze'de on binlerce kişi hayatını kaybederken, son açıklanan verilere göre can kaybı 48 bin 291’e çıktı.

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına rağmen Gazze’de can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gazze Şeridi’nde can kaybı son 24 saat içinde 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarılması sonucu 48 bin 291’e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor - Resim : 1

Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürerken, son 24 saatte 1 sivilin hayatını kaybettiği belirlendi. 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Enkaz altından ise 6 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

Bu gelişmelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 291’e çıktı.

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Kaynak: İHA

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