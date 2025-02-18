ABD-Rusya Zirvesi Sona Erdi, İlk Açıklamalar Geldi

Riyad'da bir araya gelen ABD'li ve Rus yetkililerin görüşmeleri sona erdi. Görüşme sonrası Rusya ve ABD cephesinden açıklamalar art arda geldi.

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ABD-Rusya Zirvesi Sona Erdi, İlk Açıklamalar Geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesi sona erdi. Görüşme 4.5 saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, görüşmeye ilişkin "ABD'nin ikili ilişkilerde ve başta Ukrayna olmak üzere birçok sorunu görüşme konusunda ciddi olduğunu gördük" dedi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da "Putin ile Trump arasındaki görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Kesin bir tarih konuşmak zor" ifadelerini kullandı.

ABD'den Riyad'daki görüşme sonrası yapılan ilk açıklamada "ABD ve Rusya 'Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi' için müzakere edecek ekipleri belirleyecek" denildi.

Riyad'da Tarihi ABD-Rusya Zirvesi: Görüşme BaşladıRiyad'da Tarihi ABD-Rusya Zirvesi: Görüşme BaşladıDünya

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